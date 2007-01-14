Міланський ”Інтер” встановив новий рекорд

Гравець "Інтера" Марко Матерацці

У футбольному чемпіонаті Італії міланський "Інтер", перемігши в гостях туринський "Торіно" з рахунком 3:1, встановив новий рекорд серії А - 12 перемог підряд.

Успіх в Турині дався команді Роберто Манчіні не просто. У першому таймі міланці мали невелику ігрову перевагу, але перший момент біля чужих воріт змогли створити лише після 20-ї хвилини - Адріано грав на вістрі, але не зміг переграти Абб’яті. Трохи пізніше бразильський форвард мав ще кілька шансів, але “розпечатав” італійського ветерана лише на 35-й хвилині, головою переправивши м`яч у ворота після навісу від свого співвітчизника Майкона. Після гола "Інтер" додав в активності, але швидко розвинути успіх не зміг - пара нереалізованих моментів на рахунку Златана Ібрагімовича.

Другий тайм почався з атак "Інтера" - Бурдіссо мало не забив після подачі кутового. Незабаром за своє марнотратство гості були покарані (вже не вперше цього року) - Стефано Фйоре потужно пробив по воротах, і м`яч рикошетом від Марко Матерацці залетів у сітку воріт Жуліо Сезара -1:1. На щастя міланських фанатів схаменувся "Інтер" миттєво і вже в наступній атаці знову вийшов уперед - Златан Ібрагімович потужно пробив у дальній кут – 2:1.

Воротар "Торіно" Крістіан Абб’яті фолить на Адріано

Більше "Інтер" помилок не допускав, створюючи все більше моментів біля воріт Абб’яті (зокрема, більше за всіх старався Адріано, мабуть відпрацьовує за пропущену першу половину сезону). Саме бразилець і став співавтором третього гола у ворота "Торіно" – він заробив пенальті, який упевнено реалізував Матерацці, – 3:1.

Таким чином, "Інтер" довів свій відрив від "Роми", що йде другою (римляни провели на матч менше) до 10-ти очок. До речі, після матчу Манчіні був досить спокійний і про рекорд говорив неохоче, нагадуючи про вищу мету команди. "Чесно кажучи, ми навіть не замислюємося про поточні рекорди. Це всього лише ще одна перемога, яка повинна допомогти нам досягти нашої мети. Якщо ми досягнемо її за підсумками сезону, тоді й святкуватимемо".

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