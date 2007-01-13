Бекхем більше не вийде на полі у складі ”Реала”
19:23, 13 січня 2007Спорт
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Тренер не пустить...
Девід Бекхем більше не гратиме за мадридський "Реал", але продовжить тренування в його складі. Як повідомляє Reuters, про це у суботу заявив головний тренер мадридців Фабіо Капелло.
"Бекхем тренуватиметься з командою, але не гратиме", - сказав Капелло на прес-конференції.
Як відомо, днями Бекхем домовився про перехід в клуб американської футбольної ліги (MLS) "Лос-Анджелес Гелексі". Чинний контракт англійського півзахисника з мадридцями закінчується в червні, і продовжувати його сторони не будуть. У "Реал" Бекхем перейшов у 2003 році з "Манчестер Юнайтед".
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