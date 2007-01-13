Моурінью зізнався у коханні до ”Челсі”

Головний тренер ”Челсі” Жозе Моурінью. Фото AFP

Наставник лондонського "Челсі" Жозе Моурінью через офіційний сайт клубу звернувся до уболівальників і закликав їх не вірити чуткам, які стверджують, що після закінчення нинішнього сезону португалець облишить свою посаду.

"За два з половиною роки, які я провів в "Челсі", я встиг полюбити цей клуб, - сказав Моурінью. – Я максималіст, і завжди прагну виграти кожен матч. Невдачі ж дають додаткову мотивацію. Ми всі повинні забути про те, що говорить преса, і підтримати команду".

Моурінью виступив з цією заявою після того, як більшість англійських ЗМІ відправили тренера у відставку після закінчення нинішнього сезону. Активність преси зросла після того, як в середу 10 січня "Челсі" не зміг переграти в півфіналі Кубку Ліги клуб "Уайкомб", який виступає в третьому дивізіоні.

Нагадаємо, що "Челсі" в чемпіонаті Британії на шість очок відстає від "Манчестер Юнайтед", але продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, Кубку Англії і Кубку ліги.

Лента.ру