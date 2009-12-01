У збірній України на Зимовій Олімпіаді буде більше 50 спортсменів

Остаточний склад Національної збірної команди України буде визначено до 1 лютого 2010 року після завершення відбіркових змагань та виконання спортсменами-кандидатами встановлених критеріїв відбору для участі в ХХІ зимових Олімпійських іграх у Ванкувері (Канада).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Сьогодні вже 18 українських спортсменів (11 – з біатлону та 7 – з фігурного катання) виконали кваліфікаційні вимоги для участі у ХХІ зимових Олімпійських іграх.

Як повідомила директор департаменту олімпійського спорту міністерства, шеф української місії у Ванкувері Ніна УМАНЕЦЬ, за попередніми прогнозами, Національна збірна команда України налічуватиме понад 50 спортсменів і стільки ж тренерів та спортивних фахівців. Представники України змагатимуться у 10 видах спорту – біатлоні, фігурному катанні, лижних гонках, стрибках з трампліна, лижному двоборстві, сноубордингу, санному спорті, фристайлі, гірськолижному спорті та ковзанярському спорті.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО закликав протягом всього часу, який залишився до початку ХХІ зимових Олімпійських ігор, активно підтримати українську національну збірну. "Влада, представники бізнесу, засоби масової інформації повинні стати однією командою в підтримці морального духу нашої Олімпійської збірної, надавати спортсменам максимум уваги і підтримки в усіх можливих формах, щоб олімпійці вповні відчували наше спільне велике вболівання за кожного з них", - наголосив міністр.

В свою чергу Н.УМАНЕЦЬ зазначила, що результати, які продемонстрували українські спортсмени в міжнародних змаганнях, свідчать про потенційні можливості для успішного виступу на Олімпійських іграх у біатлоні, лижних гонках, фігурному катанні, санному спорті та фристайлі.

"У 2009 році з травня і до кінця грудня для фінансового забезпечення спортсменів-кандидатів до участь у ХХІ зимових Олімпійських іграх з державного бюджету виділено 16 млн. 100 тис. грн. Окрім бюджетних коштів, асигнування також здійснюють Національний олімпійський комітет України, федерації з видів спорту, фізкультурно-спортивні товариства та відомства. Фінансування підготовки збірних команд України до участі в Олімпійських іграх забезпечено в повному обсязі", – підкреслила директор департаменту олімпійського спорту міністерства.

За її словами, міністерство здійснює заходи щодо своєчасного придбання спортивного інвентарю та спеціальної форми, на що передбачено близько 2,5 млн. грн. Питанням екіпірування парадною спортивною формою Національної збірної України опікується Національний олімпійський комітет.

Як відомо, ХХІ зимові Олімпійські ігри відбудуться з 12 по 28 лютого 2010 року в канадському місті Ванкувері.