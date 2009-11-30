Команда податкової міліції України стала чемпіоном світу з міні-футболу

Футбольна команда податкової міліції Державної податкової адміністрації України стала переможцем 15-го чемпіонату світу з міні-футболу серед команд силових структур.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА у Донецькій області, в цьому турнірі, який проходив з 23 по 27 листопада в місті Ломмель (Бельгія), взяли участь понад 100 команд з 48-ми країн світу.

У фіналі українська команда у складній боротьбі перемогла команду поліцейських з Бельгії з рахунком 3:0.

Як уточнили в управлінні, команду податкової міліції ДПА України, яка здобула перемогу в престижному змаганні такого рівня, сформована здебільшого із співробітників податкової міліції ДПА у Донецькій області, очолив команду капітан – перший заступник голови ДПА у Донецькій області – начальник податкової міліції генерал-майор податкової міліції Сергій ЗАГОРУЛЯ.