Закінчився чемпіонат Росії з футболу (таблиця)

Петербурзький "Зеніт" у завершальному турі чемпіонату Росії з футболу обіграв московський "Спартак" 2:1 і став бронзовим призером чемпіонату.

Нагадаємо, що володарі першого і другого місць визначилися достроково: казанський "Рубін" і московський "Спартак".

Команда Юрія Сьоміна, яка теоретично претендувала на бронзу, зробила все від неї залежне: "Локомотив" у гостях обіграв "Хімки" (1:3) і набрав стільки ж очок, скільки "Зеніт" (54). Але у пітерців більше забитих м`ячів і менше пропущених.

ЦСКА став п`ятим з 52 очками, сьогодні армійці обіграли "Сатурн" 3:0.