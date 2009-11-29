Закінчився чемпіонат Росії з футболу (таблиця)
17:12, 29 листопада 2009Спорт
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"Зеніт" виграв бронзу
Петербурзький "Зеніт" у завершальному турі чемпіонату Росії з футболу обіграв московський "Спартак" 2:1 і став бронзовим призером чемпіонату.
Нагадаємо, що володарі першого і другого місць визначилися достроково: казанський "Рубін" і московський "Спартак".
Команда Юрія Сьоміна, яка теоретично претендувала на бронзу, зробила все від неї залежне: "Локомотив" у гостях обіграв "Хімки" (1:3) і набрав стільки ж очок, скільки "Зеніт" (54). Але у пітерців більше забитих м`ячів і менше пропущених.
ЦСКА став п`ятим з 52 очками, сьогодні армійці обіграли "Сатурн" 3:0.
таблиця - football.ua
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