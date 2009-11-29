Металіст повернувся на друге місце в Чемпіонаті України

Закінчується 15-й тур

Сьогоднішніми матчами завершується 15-й тур Чемпіонату України з футболу: Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.) Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89) Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24). Металург З - Динамо 0:0. Триває другий тайм. Нагадаємо, що вчора зіграли Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67) Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67) Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75) Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89) На сьогодні у Шахтаря 31 очко, а у Металіста - 32.

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