Металіст повернувся на друге місце в Чемпіонаті України
16:28, 29 листопада 2009Спорт
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Закінчується 15-й тур
Сьогоднішніми матчами завершується 15-й тур Чемпіонату України з футболу:
Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.)
Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89)
Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24).
Металург З - Динамо 0:0. Триває другий тайм.
Нагадаємо, що вчора зіграли
Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67)
Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)
Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)
Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)
На сьогодні у Шахтаря 31 очко, а у Металіста - 32.
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