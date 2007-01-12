Київське «Динамо» - серед 50 кращих команд світу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала черговий рейтинг кращих клубів світу, який налічує 350 учасників.

Динамівці Києва за місяць опустилися на одну позицію, але залишилися у кращій півсотні клубів світу. Цікаво, що всього на одну позицію відстає від них донецький "Шахтар", який зумів піднятися на шість рядків з часу публікації попереднього рейтингу.

Рейтинг футбольних клубів світу IFFHS (1 січня 2006 року - 31 грудня 2006 року) 1 (1). Севілья - 295

2 (4). Інтер - 286

3 (3) Рома - 277

4 (7). Барселона - 268

5 (2). Мілан - 268

6 (5). Ліверпуль - 253

7 (10). Арсенал - 249

8 (8). Ліон - 247

9 (14). Інтернасьйональ - 244

10 (6). Рапід (Бухарест) - 232

12 (21). Лілль - 222

13 (13). Челсі - 222

21 (23). Реал - 203

27 (26). Стяуа - 189

30 (32). Фенербахче - 182,5

31 (38). Манчестер Юнайтед - 182

40 (42). ЦСКА Москва - 165

50 (49). Динамо Київ - 155

51 (57). Шахтар - 153,5 61 (93). Спартак Москва - 144,5

90 (134). Байєр - 124

152 (87). Ювентус - 98

207 (162). Металург (З) - 80,5

274 (184). Дніпро - 70

Обком з посиланням на Динамоманію