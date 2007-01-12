Київське «Динамо» - серед 50 кращих команд світу
"Шахтар" наступає на п`яти
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала черговий рейтинг кращих клубів світу, який налічує 350 учасників.
Динамівці Києва за місяць опустилися на одну позицію, але залишилися у кращій півсотні клубів світу. Цікаво, що всього на одну позицію відстає від них донецький "Шахтар", який зумів піднятися на шість рядків з часу публікації попереднього рейтингу.
Рейтинг футбольних клубів світу IFFHS (1 січня 2006 року - 31 грудня 2006 року)1 (1). Севілья - 295
2 (4). Інтер - 286
3 (3) Рома - 277
4 (7). Барселона - 268
5 (2). Мілан - 268
6 (5). Ліверпуль - 253
7 (10). Арсенал - 249
8 (8). Ліон - 247
9 (14). Інтернасьйональ - 244
10 (6). Рапід (Бухарест) - 232
12 (21). Лілль - 222
13 (13). Челсі - 222
21 (23). Реал - 203
27 (26). Стяуа - 189
30 (32). Фенербахче - 182,5
31 (38). Манчестер Юнайтед - 182
40 (42). ЦСКА Москва - 165
50 (49). Динамо Київ - 155
51 (57). Шахтар - 153,561 (93). Спартак Москва - 144,5
90 (134). Байєр - 124
152 (87). Ювентус - 98
207 (162). Металург (З) - 80,5
274 (184). Дніпро - 70
Обком з посиланням на Динамоманію