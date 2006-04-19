Фінал Кубка України з футболу судитиме португальский банкір

Фінал Кубка України з футболу проведе іноземна бригада арбітрів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Сьогодні на адресу Комітету арбітрів федерації надійшов лист із Федерації футболу Португалії з прізвищами рефері на кубкову зустріч. Зокрема, головним арбітром призначено португальського банкіра Лусіліо Кардосо Кортеза БАТІШТУ, якому асистуватимуть Хосе Мануель да Сілва КАРДІНАЛ, Бертіно Кунха МІРАНДА і Бруно Мігель Дуарте ПАЙХАО.

“Ми знаємо, що внутрішня першість Португалії входить до десятки кращих європейських чемпіонатів. Вважаємо, що арбітри з Португалії є кваліфікованими і досвідченими. А К.БАТІШТА належить до кращих рефері континенту”, - сказав керівник Комітету арбітрів Віктор ДЕРДО.

Фінальний матч Кубка України з футболу пройде 2 травня на НСК „Олімпійський” між київським „Динамо” та запорізьким „Металургом”.