Конфліктний стадіон на Печерську отримає ім`я Андрія Шевченка
17:31, 12 січня 2007Спорт
492
12-00 - Відбудеться акція присвоєння стадіону по вул.. Немировича-Данченка, 2 імені видатного українського футболіста Андрія Шевченка. Організатор – Комітет захисту від мародерів “Печерськ”.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Києві відбулася акція на захист Печерського стадіону по вулиці Немировича-Данченка. На розі бульвару Лесі Українки та вулиці Щорса захисники стадіону провели футбольний турнір, тим самим висловивши свій протест проти «знищення шляхом реконструкції останнього повногабаритного загальнодоступного стадіону на Печерську».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter