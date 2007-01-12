Конфліктний стадіон на Печерську отримає ім`я Андрія Шевченка

12-00 - Відбудеться акція присвоєння стадіону по вул.. Немировича-Данченка, 2 імені видатного українського футболіста Андрія Шевченка. Організатор – Комітет захисту від мародерів “Печерськ”.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Києві відбулася акція на захист Печерського стадіону по вулиці Немировича-Данченка. На розі бульвару Лесі Українки та вулиці Щорса захисники стадіону провели футбольний турнір, тим самим висловивши свій протест проти «знищення шляхом реконструкції останнього повногабаритного загальнодоступного стадіону на Печерську».