Моурінью залишить ”Челсі”

Головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью ухвалив рішення піти з лондонського клубу після закінчення сезону-2006/07. Португальського наставника не влаштовує ставлення до нього з боку керівництва клубу на чолі з Романом Абрамовичем. Новим місцем роботи Моурінью може стати міланський "Інтер" або мадридський "Реал".

Як повідомляє англійське видання The Sun, головний тренер "Челсі" розповів про бажання піти з клубу одному зі своїх друзів після матчу з "Вайкомбом" (1:1) у півфіналі Кубка Англійської ліги. "Все, після цього сезону я йду. Поки не знаю куди", - цитує газета слова Моурінью.

За інформацією The Sun, португалець вкрай незадоволений тим, що більшість питань про придбання і продаж гравців почав вирішувати працівник адміністративного штабу клубу Френк Арнесен. За його ініціативою, зокрема, в кінці серпня до "Арсенала" перейшов французький захисник Вільям Галлас, що викликало різку реакцію Моурінью.

Що стосується майбутнього місця роботи наставника, то його послугами цікавляться міланський "Інтер" і мадридський "Реал". За словами колишнього футболіста "Порту" Сесара Пейшото, який грав під керівництвом Моурінью, португалець приглядає собі будинок у Мілані. З іншого боку, "Реал" розглядає тренера "Челсі" як заміну Фабіо Капелло.

У "Челсі" наступником Моурінью може стати Гуус Хіддінк, пов`язаний контрактом зі збірною Росії. Крім того, кандидатами на цей пост є Хуанде Рамос ("Севілья") і Дідьє Дешам" ("Ювентус").

Лента.ру