Результати 5-го туру Ліги чемпіонів

24-25 листопада були зіграні матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Тур виявився рекордно скупий на результативність: з 16 ігор сім закінчилися з одним забитим м`ячем, шість - з двома і лише одна (ЦСКА - Вольфсбург) - з трьома; у 13 (!) матчах нулі не зникли з табло до кінця гри: в одинадцяти у однієї з команд, в двох - у обох. Можливо, в передостанньому турі команди не хотіли ризикувати: хтось заспокоївся, гарантувавши собі друге місце в групі, хтось безнадійно відстав, хтось беріг сили під "розклад" завершального туру. У результаті виражені лідери двох груп несподівано програли: МЮ обкатував молодь, а Севілья обмежилася одним автоголом.

Турнірна ситуація визначилася тільки в групі D, де Челсі і Порту були недосяжні ще з минулого туру. Бордо і Арсенал вже не спустяться нижче першого місця, Фіорентина і Севілья - нижче другого. У групах B, C і F боротьба продовжиться 8-9 грудня за обидві фінальні позиції. У двох групах шанси не втрачені навіть у тих команд, які стоять у нижньому рядку: Бешикташа і Динамо.

Відтак, склад вісімки "третьомісних", які перейдуть до Ліги Європи, наразі взагалі непрогнозований.

Група A Баварія - Маккабі 1:0 (Оліч 62)

Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)

Після п`ятьох турів: Бордо - 13 очок, Ювентус 8, Баварія 7, Маккабі 0

Група B ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красіч 66 - Дзеко 19)

МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)

Після п`ятьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4

Група C Мілан - Марсель 1:1 (Борьєлло 10 - Гонсалес 16)

Реал - Цюрих 1:0 (Ігуаїн 21)

Після п`ятьох турів: Реал - 10 очок, Мілан 8, Марсель 7, Цюрих 3

Група D АПОЕЛ - Атлетіко 1:1 (Міросавлевич 5 - Сімао 62)

Порту - Челсі 0:1 (Анелька 69)

Після п`ятьох турів: Челсі - 13 очок, Порту 9, Атлетіко 3, АПОЕЛ 2

Група E

Дебрецен – Ліверпуль 0:1 (Нгог 4)

Фіорентина – Ліон 1:0 (Варгас 28 пен.)

Після п`ятьох турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0

Група F Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Родрігес 26)

Рубін - Динамо 0:0

Після п`ятьох турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5

Група G Уніря - Севілья 1:0 (Драгутінович 45 автогол)

Рейнджерс - Штутгарт 0:2 (Руді 16, Кузманович 59)

Після п`ятьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2

Група H А3 Алкмаар - Олімпіакос 0:0

Арсенал - Стандард 2:0 (Насрі 35, Денілсон 45)

Після п`ятьох турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3

Матчі шостого туру відбудуться 8 грудня (групи A-D)

Група A. Маккабі - Бордо, Ювентус - Баварія

Група B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ

Група C. Цюріх - Мілан, Марсель - Реал

Група D. Челсі - АПОЕЛ, Атлетіко - Порту

... і 9 грудня (групи E-H)

Група E. Ліверпуль - Фіорентина, Ліон - Дебрецен

Група F. Динамо - Барселона, Інтер - Рубін

Група G. Севілья - Глазго Рейнджерс, Штутгарт - Уніря

Група H. Олімпіакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар