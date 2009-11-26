Результати 5-го туру Ліги чемпіонів
Вирішальні матчі - 8-9 грудня
24-25 листопада були зіграні матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Тур виявився рекордно скупий на результативність: з 16 ігор сім закінчилися з одним забитим м`ячем, шість - з двома і лише одна (ЦСКА - Вольфсбург) - з трьома; у 13 (!) матчах нулі не зникли з табло до кінця гри: в одинадцяти у однієї з команд, в двох - у обох. Можливо, в передостанньому турі команди не хотіли ризикувати: хтось заспокоївся, гарантувавши собі друге місце в групі, хтось безнадійно відстав, хтось беріг сили під "розклад" завершального туру. У результаті виражені лідери двох груп несподівано програли: МЮ обкатував молодь, а Севілья обмежилася одним автоголом.
Турнірна ситуація визначилася тільки в групі D, де Челсі і Порту були недосяжні ще з минулого туру. Бордо і Арсенал вже не спустяться нижче першого місця, Фіорентина і Севілья - нижче другого. У групах B, C і F боротьба продовжиться 8-9 грудня за обидві фінальні позиції. У двох групах шанси не втрачені навіть у тих команд, які стоять у нижньому рядку: Бешикташа і Динамо.
Відтак, склад вісімки "третьомісних", які перейдуть до Ліги Європи, наразі взагалі непрогнозований.
Група AБаварія - Маккабі 1:0 (Оліч 62)
Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)
Після п`ятьох турів: Бордо - 13 очок, Ювентус 8, Баварія 7, Маккабі 0
Група BЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красіч 66 - Дзеко 19)
МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)
Після п`ятьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4
Група CМілан - Марсель 1:1 (Борьєлло 10 - Гонсалес 16)
Реал - Цюрих 1:0 (Ігуаїн 21)
Після п`ятьох турів: Реал - 10 очок, Мілан 8, Марсель 7, Цюрих 3
Група DАПОЕЛ - Атлетіко 1:1 (Міросавлевич 5 - Сімао 62)
Порту - Челсі 0:1 (Анелька 69)
Після п`ятьох турів: Челсі - 13 очок, Порту 9, Атлетіко 3, АПОЕЛ 2
Група E
Дебрецен – Ліверпуль 0:1 (Нгог 4)
Фіорентина – Ліон 1:0 (Варгас 28 пен.)
Після п`ятьох турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0
Група FБарселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Родрігес 26)
Рубін - Динамо 0:0
Після п`ятьох турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5
Група GУніря - Севілья 1:0 (Драгутінович 45 автогол)
Рейнджерс - Штутгарт 0:2 (Руді 16, Кузманович 59)
Після п`ятьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2
Група HА3 Алкмаар - Олімпіакос 0:0
Арсенал - Стандард 2:0 (Насрі 35, Денілсон 45)
Після п`ятьох турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3
Матчі шостого туру відбудуться 8 грудня (групи A-D)
Група A. Маккабі - Бордо, Ювентус - Баварія
Група B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ
Група C. Цюріх - Мілан, Марсель - Реал
Група D. Челсі - АПОЕЛ, Атлетіко - Порту
... і 9 грудня (групи E-H)
Група E. Ліверпуль - Фіорентина, Ліон - Дебрецен
Група F. Динамо - Барселона, Інтер - Рубін
Група G. Севілья - Глазго Рейнджерс, Штутгарт - Уніря
Група H. Олімпіакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар