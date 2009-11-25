Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)
23:44, 25 листопада 2009Спорт
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До кінця раунду один тур
Закінчилися матчі п`ятого турe групового раундe Ліги чемпіонів у групах A-D
Группа A
Баварія - Маккабі 1:0 (Оліч 62)
Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)
Після пятьох турів: Бордо - 13 очок, Ювентус 8, Баварія 7, Маккабі 0
Группа B
ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красіч 66 - Дзеко 19)
МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)
Після пятьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4
Группа C
Мілан - Марсель 1:1 (Борьєлло 10 - Гонсалес 16)
Реал - Цюрих 1:0 (Ігуаін 21)
Після пятьох турів: Реал - 10 очок, Мілан 8, Марсель 7, Цюрих 3
Группа D
АПОЕЛ - Атлетіко 1:1 (Миросавлевич 5 - Сімао 62)
Порту - Челсі 0:1 (Анелька 69)
Після пятьох турів: Челсі - 13 очков, Порту 9, Атлетіко 3, АПОЕЛ 2
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