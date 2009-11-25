Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

До кінця раунду один тур

Закінчилися матчі п`ятого турe групового раундe Ліги чемпіонів у групах A-D Группа A Баварія - Маккабі 1:0 (Оліч 62) Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90) Після пятьох турів: Бордо - 13 очок, Ювентус 8, Баварія 7, Маккабі 0 Группа B ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красіч 66 - Дзеко 19) МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20) Після пятьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4 Группа C Мілан - Марсель 1:1 (Борьєлло 10 - Гонсалес 16) Реал - Цюрих 1:0 (Ігуаін 21) Після пятьох турів: Реал - 10 очок, Мілан 8, Марсель 7, Цюрих 3 Группа D АПОЕЛ - Атлетіко 1:1 (Миросавлевич 5 - Сімао 62) Порту - Челсі 0:1 (Анелька 69) Після пятьох турів: Челсі - 13 очков, Порту 9, Атлетіко 3, АПОЕЛ 2

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter