Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

23:44, 25 листопада 2009
Спорт
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До кінця раунду один тур

Закінчилися матчі п`ятого турe групового раундe Ліги чемпіонів у групах A-D

Группа A

Баварія - Маккабі 1:0 (Оліч 62)

Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)

Після пятьох турів: Бордо - 13 очок, Ювентус 8, Баварія 7, Маккабі 0

Группа B

ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красіч 66 - Дзеко 19)

МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)

Після пятьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4

Группа C

Мілан - Марсель 1:1 (Борьєлло 10 - Гонсалес 16)

Реал - Цюрих 1:0 (Ігуаін 21)

Після пятьох турів: Реал - 10 очок, Мілан 8, Марсель 7, Цюрих 3

Группа D

АПОЕЛ - Атлетіко 1:1 (Миросавлевич 5 - Сімао 62)

Порту - Челсі 0:1 (Анелька 69)

Після пятьох турів: Челсі - 13 очков, Порту 9, Атлетіко 3, АПОЕЛ 2

 

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