У Федерації тенісу загострилися відносини з міністерством

Президент Федерації тенісу України Вадим ШУЛЬМАН заявляє, що більше не балотуватиметься на цю посаду.

Про це В.ШУЛЬМАН заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій досягненням вітчизняного тенісу в 2009 році.

Він зазначив, що Федерацію очолив у 2006 році, і у січні 2010 року мають відбутися вибори наступного її президента.

Водночас на сьогодні, як заявив В.ШУЛЬМАН, між ним та Міністерством сім’ї, молоді і спорту склалась складна ситуація, що може негативно вплинути на долю Федерації та її спортсменів.

“Я не хочу, щоб ми опустилися до внутрішніх розборок. Якщо є внутрішні розборки, то це не повинно відбиватися на спортсменах. Це мій меседж нашому міністру. В мене немає ніяких особистих претензій. Якісь власні амбіції людини не повинні торкатися ніколи глобального”, - прокоментував В.ШУЛЬМАН.

Складності у відносинах з міністерством він пов’язує, зокрема, боротьбою за Льодовий стадіон: “В цьому плані відбувся конфлікт між мною та Міністерством спорту. Були виділені кошти на корти (на Льодовому стадіоні – УНІАН) і без узгодження з Федерацією побудовані на ці кошти”. В результаті, як запевнив В.ШУЛЬМАН, на цих кортах не можна проводити ніяких офіційних змагань, повноцінних тренувань, тобто ці корти виключно для аматорів і не дають тої віддачі, що могли б.

“І сьогодні до нас дійшли слухи, що на наступному тижні колегія Міністерства спорту хоче позбавити Федерацію тенісу статусу національного. Ми три роки займалися тим, щоб отримати статус національного. Багато зроблено і вибудовано. Я хочу заявити, що на наступних виборах не буду балотуватися на президента. Якщо моя фігура заважає міністру і колегії, то не хочу, щоб ламали те, що вже побудовано... Перш за все для дітей”, - зазначив чинний президент Федерації тенісу, додавши, що не хоче спорт перетворювати на політику.

В.ШУЛЬМАН сказав, що задоволений проведеною роботою на посаді президента Федерації тенісу і здобутими досягненнями. Він висловив сподівання, що новообране керівництво Федерації збереже закладений ним напрямок.

За його словами, за 4 роки в розвиток тенісу в Україні було вкладено загалом близько 9,5 млн. доларів, з яких 7 млн. доларів – це його особисті кошти, зароблені у власному бізнесі.

В.ШУЛЬМАН відзначив значні досягнення в жіночому тенісі України в останні роки, заявив про покращення у чоловічому українському тенісі, де з’явились талановиті спортсмени. Президент Федерації також наголосив на тому, що в країні зараз розвивається і аматорський та ветеранський теніс.

Отримані досягнення у вітчизняному тенісі він, перш за все, пояснює посиленою роботою з підготовкою нових тренерів.

“В дійсності в Україні не було дитячих тренерів, або було, але дуже мало. Їх треба було навчити і ми почали готувати. Загалом вже підготовлено за 4 роки близько 300, з них 180 – тільки у цьому році. І вони дуже вдячні, бо побачили спорт таким, яким він має бути. Ми повинні вкладати в дітей”, - наголосив В.ШУЛЬМАН.