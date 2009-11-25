Результати матчів Ліги чемпіонів (групи E-Н)

На 8 ігор - 9 голів, з них у 2-му таймі - один

Закінчилися матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H Група E Дебрецен – Ліверпуль 0:1 (Нгог 4) Фіорентина – Ліон 1:0 (Варгас 28 пен.) Після п`ятьох турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0 Група F Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Родрігес 26) Рубін - Динамо 0:0 Після п`ятьох турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5 Група G Уніря - Севілья 1:0 (Драгутинович 45 автогол) Рейнджерс - Штутгарт 0:2 (Руді 16, Кузманович 59) Після п`ятьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2 Група H А3 Алкмаар - Олімпіакос 0:0 Арсенал - Стандард 2:0 (Насрі 35, Денілсон 45) Після п`ятьох турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3 Матчі шостого туру пройдуть 9 грудня: Група E. Ліверпуль - Фіорентина, Ліон - Дебрецен Група F. Динамо - Барселона, Інтер - Рубін Група G. Севілья - Глазго Рейнджерс, Штутгарт - Уніря Група H. Олімпіакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар Нагадаємо, що сьогодні ввечері грають команди з груп A-D Група A. Баварія (4) - Маккабі (0), Бордо (10) - Ювентус (8) Група B. ЦСКА (4) - Волфсбург (7), МЮ (10) - Бешикташ (1) Група C. Мілан (7) - Марсель (6), Реал (7) - Цюріх (3) Група D. АПОЕЛ (1) - Атлетіко (2), Порту (9) - Челсі (10)

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