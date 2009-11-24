Зіграно перший тайм у матчі Барселона – Інтер
22:35, 24 листопада 2009Спорт
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Барселона рветься в лідери
Зіграно перший тайм у матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групі F між Барселоною і Інтером.
Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Педро 26)
Нагадаємо, що за два тури до кінця раунду в групі лідирував Інтер (6 очок), стільки ж у Рубіна після сьогоднішньої нічиєї з Динамо, у Барселони і Динамо - по 5 очок, але без урахування поточної зустрічі каталонців.
Результати після першого тайму в решті матчів
Група E
Дебрецен – Ліверпуль 0:1
Фіорентина – Ліон 1:0
Група G
Уніря - Севілья 1:0
Рейнджерс - Штутгарт 0:1
Група H
А3 Алкмаар - Олімпіакос 0:0
Арсенал - Стандард 2:0
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