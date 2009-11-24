Зіграно перший тайм у матчі Барселона – Інтер

Зіграно перший тайм у матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групі F між Барселоною і Інтером.

Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Педро 26)

Нагадаємо, що за два тури до кінця раунду в групі лідирував Інтер (6 очок), стільки ж у Рубіна після сьогоднішньої нічиєї з Динамо, у Барселони і Динамо - по 5 очок, але без урахування поточної зустрічі каталонців.

Результати після першого тайму в решті матчів

Група E

Дебрецен – Ліверпуль 0:1

Фіорентина – Ліон 1:0

Група G

Уніря - Севілья 1:0

Рейнджерс - Штутгарт 0:1

Група H

А3 Алкмаар - Олімпіакос 0:0

Арсенал - Стандард 2:0