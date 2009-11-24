Закінчився матч Рубін - Динамо
21:19, 24 листопада 2009Спорт
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Нічия. В точному сенсі "ні чия"
Закінчився матч п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі F між казанським Рубіном і київським Динамо.
Рубін - Динамо 0:0
Тепер у Рубіна 6 очок, у Динамо - 5. Їх суперники по групі: Інтер і Барселона, мають на цю хвилину теж 6 і 5 очок, але їхня особиста зустріч ще не зіграна і почнеться за 20 хвилин.
9 грудня Динамо в Києві прийматиме Барселону, а Рубін поїде туди, де немає снігу.
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