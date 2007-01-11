Бекхем продовжить кар`єру в США за $200 мільйонів

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем в інтерв`ю агентству Reuters повідомив, що після закінчення нинішнього сезону стане гравцем американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі".

"На цьому тижні керівництво "Реала" запропонувало мені продовжити діючий контракт з клубом на два роки. Я обговорив це питання з своєю сім`єю, з адвокатами, і в результаті вирішив, що не буду продовжувати контракт з мадридським клубом чи підписувати контракт з однією з європейських команд. З серпня 2007 року я стану гравцем американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", з яким підпишу п`ятирічний контракт", - сказав англійський футболіст.

За інформацією агентства Bloomberg за п`ять років в "Лос-Анджелесі" Бекхем одержить більше 200 мільйонів доларів. Співробітникам агентства не вдалося отримати коментарі від прес-аташе MLS Дена Куртеманша, який не відповідав на телефонні дзвінки і на питання по електронній пошті. Бекхем стане найвідомішим футболістом в історії MLS з моменту її утворення у 1996 році.

Нагадаємо, що Девід Бекхем підписав контракт з мадридським "Реалом" влітку 2003 року, прийшовши в іспанський клуб з англійського "Манчестер Юнайтед". У нинішньому сезоні після приходу на пост головного тренера "Реала" італійця Фабіо Капелло 31-річний футболіст втратив місце у стартовому складі іспанського клубу.

Лента.ру