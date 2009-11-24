14 грудня у Києві представлять офіційний логотип Євро-2012

14 грудня на Михайлівській площі у Києві буде представлено офіційний логотип фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

«Це буде дуже важлива подія, яка практично запускає вже сам турнір», - сказав Г.СУРКІС.

Він підкреслив, що на цій події будуть присутні 200 представників міжнародних мас-медіа.

Крім того, 7 лютого 2010 року буде проведено жеребкування Євро-2012 у Варшаві.

«Усі подальші дії української команди на різних рівнях повинні демонструвати, що ми, а я дуже сподіваюсь, підтвердимо свій клас, свою працю й отримаємо право проводити турнір 4х4 (проведення Євро-2012 у чотирьох містах України та чотирьох містах Польщі – УНІАН). Потрібно буде далі працювати, не зупиняючи ні на одну годину, ні на одну добу», - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що Федерація футболу України, уряд та місцева влада зроблять усе, аби фінал Євро-2012 проходив за формулою 4х4. «Це залежить від нас, тому що останні півроку ми продемонстрували, що коли ми хочемо, бажаємо, то альтернативи «бути чи не бути» не існує», - наголосив Г.СУРКІС.