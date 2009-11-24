Подав у відставку головний тренер «Азовмашу»

Подав у відставку головний тренер баскетбольного клубу «Азовмаш» Рімас ГІРСКІС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БК «Азовмаш» з посиланням на віце-президента Бориса МАЛЕЦЬКОГО, відставка Р.ГІРСКІСА вже прийнята президентом клубу Олександром САВЧУКОМ.

У прес-службі зазначили, що з Р.ГІРСКІСОМ «Азовмаш» тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни, а в 2007 році завоював срібні медалі в Кубку ФІБА.

Виконуючим обов`язки головного тренера БК «Азовмаш» призначений Андрій ПОДКОВИРОВ, який двічі приводив команду до чемпіонства (у 2003 і 2004 роках), з 2005 по 2007 рік тренував клуб «Черкаські мавпи», а до недавнього часу виконував в «Азовмаші» функції тренера-селекціонера.