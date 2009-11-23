Динамо вирушило до Казані: Алієв залишився вдома

Сьогодні вранці чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» делегація «Динамо» взяла курс на Казань, де завтра в рамках п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться з місцевим «Рубіном».

Головний тренер команди розраховує в майбутньому матчі на 18 футболістів:

воротарі: Шовковський, Богуш;

захисники: Бетао, Михалик, Несмачний;

півзахисники: Гіоане, Вукоєвич, Єременко, Гусєв, Маграо, Юссуф, Гармаш, Нінкович;

нападники: Шевченко, Мілевський, Кравець, Зозуля, Ярмоленко.

Відсутні у складі делегації захисники Євген Хачеріді, який зламав у матчі за збірну України палець і вибув на три тижні, та Леандро Алмейда, який пропустить майбутній поєдинок через перебір попереджень. Таким чином, наставнику команди Валерію Газзаєву доведеться неабияк поламати голову, перш ніж вирішити, хто замінить у завтрашньому матчі основних у нинішньому сезоні центральних захисників.

Відкрите тренування «Динамо» заплановане на стадіоні «Центральний» о 19:30 за місцевим часом. Перед цим наставник нашої команди Валерій Газзаєв у супроводі одного з футболістів поспілкується з представниками ЗМІ в рамках традиційної передматчевої прес-конференції.

Поєдинок «Рубін» – «Динамо» відбудеться у вівторок, 24 листопада. Початок матчу традиційний для поєдинків найпрестижнішого клубного турніру, які проводяться в Росії, – 19:30 за київським часом. Усі українські вболівальники зможуть стежити за перипетіями поєдинку в прямому ефірі на телеканалі «Перший Національний» (УТ-1).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)