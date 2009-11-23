Скандал у європейському футболі: 15 арештів, 50 обшуків

Європейський футбол опинився на порозі чергової кризи. За повідомленням "Німецької хвилі", прокуратура розслідує кримінальну справу за фактом маніпулювання результатами понад 200 матчів. Йдеться як про національні першості, так і про єврокубки.

Як повідомила прокуратура німецького міста Бохум, яка уповноважена координувати розслідування, слідчі дії по цій справі проходять у дев’яти країнах Європи. Букмекерська мафія, за версією слідства, домовлялася з футболістами у Німеччині, Туреччині, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Боснії, Хорватії, Угорщині та Словенії. Здебільшого договірні матчі мають місце у нижчих лігах національних першостей. Зокрема у Німеччині прокуратура має інформацію про маніпуляції у чотирьох іграх другої Бундесліги, трьох іграх третьої Бундесліги та, щонайменше, 18 іграх регіональних ліг.

Однак міжнародна букмекерська мафія не обмежується національним рівнем. «Йдеться про, щонайменше, 12 ігор Ліги Європи та три гри Ліги чемпіонів», - заявив на прес-конференції у п’ятницю речник поліції Бохума Фрідгельм Альтгаус. Ця інформація означає, що йдеться про матчі нинішнього сезону. Адже Ліга Європи прийшла на зміну Кубку УЄФА лише цього року.

У Німеччині по цій справі заарештовано 15 осіб, проведено обшуки 50 помешкань. У прокуратурі налаштовані на тривале розслідування і попереджають: нинішня інформація – це лише вершина айсбергу.