У матчі ”Челсі” - ”Вайкомб” пролилася кров (фото)

Лондонський "Челси" не зміг обіграти маловідомий англійський клуб "Вайкомб", що представляє третій дивізіон (четверта за значимістю ліга країни). Перший півфінальний матч Кубка ліги, який відбувся пізно увечері в середу 10 січня завершився внічию 1:1, причому "Челсі" випустив перемогу наприкінці зустрічі.

Як повідомляє ВВС News, рахунок на 37-ій хвилині відкрив захисник лондонського клубу Вейн Брідж. Гравець збірної Англії отримав пас від Саломона Калу і перекинув м`яч через воротаря Рікардо Батисту, забивши свій перший гол за три роки. У цьому епізоді Брідж зіткнувся з голкіпером, дістав розсічення і був змушений звернутися по допомогу до лікаря команди.

"Вайкомб" відігрався за 13 хвилин до фінального свистка. Джермейн Стер забив свій 19-й гол у сезоні, причому перш ніж завдати точного удару він виграв єдиноборство у півзахисника "Челсі" Майкла Ессьєна. Відзначимо, що лондонці вийшли на цю гру без кількох провідних гравців, зокрема без Андрія Шевченка, який вважається травмованим.

Півфінальний матч у відповідь відбудеться 23 січня на домашньому стадіоні "Челсі" "Стемфорд Бридж". Друга пара півфіналістів турніру ("Арсенал" і "Тоттенхем") ще не вступила в боротьбу.

Лента.ру