У матчі Україна - Греція Хачеріді грав зі зламаним пальцем

08:22, 23 листопада 2009
Спорт
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Захисник вибув на три-чотири тижні

Травма, яку одержав Євген Хачеріді у матчі національних збірних України і Греції, вивела захисника «Динамо» з ладу на три-чотири тижні, тобто, фактично, до кінця футбольного року. Про те, що сталося, Євген розповів кореспондентові Інформаційного відділу ФК «Динамо» (Київ).

- Я точно не пам`ятаю, як усе сталося. Десь у середині першого тайму хтось із суперників наступив на ногу, пізніше виявилось, що зламаний палець. Спочатку я відчув біль, але пізніше загрався і за всіма подіями вже не звертав на нього уваги. Після перерви палець знову почав боліти. Якщо чесно, не думав, що перелом. Тільки наступного дня вранці, коли прокинувся, побачив, що палець розпух і посинів. Я звернувся до клубних лікарів, які констатували невтішний діагноз. На палець наклали лангету і тепер до кінця сезону я залишуся без футболу. Орієнтовний термін відновлення – чотири тижні, але, думаю, я вилікуюся швидше, тижні за три. Дуже прикро, що довелося пропустити важливу гру з «Шахтарем», у якій мені дуже хотілося взяти участь. Але хлопці молодці. Якщо чесно, на початку гри навіть не думав, що для нас все складеться настільки вдало.

 

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