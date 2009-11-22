Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

19:55, 22 листопада 2009
Спорт
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Карпати... виграли

Завершилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався не таким багатим на голи, як суботній. Але все таки... Наприклад, Дніпро в додатковий час примудрилося записати у свій актив цілих два голи.

Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)

Чорноморець – Металург З 0:0

Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

Турнірна таблиця

1 Динамо 35 

2 Металіст 29 

3 Шахтар 28 

4 Металург Д 24 

5 Дніпро 24 

6 Таврія 23

7 Карпати 20 

8 Арсенал 16 

9 Ворскла 15 

10 Металург З 15 

11 Іллічівець 14 

12 Оболонь 12 

13 Зоря 11 

14 Чорноморець 9 

15 Кривбас 7 

16 Закарпаття 7

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