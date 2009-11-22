Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Завершилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався не таким багатим на голи, як суботній. Але все таки... Наприклад, Дніпро в додатковий час примудрилося записати у свій актив цілих два голи.

Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)

Чорноморець – Металург З 0:0

Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

Турнірна таблиця 1 Динамо 35 2 Металіст 29 3 Шахтар 28 4 Металург Д 24

5 Дніпро 24

6 Таврія 23

7 Карпати 20

8 Арсенал 16

9 Ворскла 15

10 Металург З 15

11 Іллічівець 14

12 Оболонь 12

13 Зоря 11

14 Чорноморець 9

15 Кривбас 7

16 Закарпаття 7