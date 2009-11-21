Збірна України взяла "золото" на Міжнародному турнірі зі стрільби

Збірна України виборола 1 місце на Міжнародному турнірі з кульової стрільби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в комітеті з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради.

За повідомленням, 4 нагороди до загальної скарбниці українців принесли вінницькі спортсмени.

На міжнародному турнірі з кульової стрільби «Олімпійські надії», який проходив з 11 по 16 листопада у місті Нітра (Словаччина), вихованки заслуженого тренера України Віктора ЩЕРБИ ще раз підтвердили свою високу професійну майстерність.

«Майстер спорту міжнародного класу Олеся ЩЕРБА виборола 3 місце у стрільбі з гвинтівки. Майстри спорту Олена ЛЄСНІКОВА та Світлана УГИР вибороли 1 місця і завоювали Кубок у стрільбі з гвинтівки серед кадетів. Любов ЗАПЛЕТНЮК стала 3-ю у стрільбі з пістолета (вправа ПП-2)», - розповів заслужений тренер України зі стрільби В.ЩЕРБА. Всього у змаганнях брали участь понад 300 учасників з 10 країн Європи.

Довідка УНІАН. Кульова стрільба - один з підвидів стрілецького спорту. У цьому виді спорту стрільба проводиться з пневматичних (4,5 мм), дрібнокаліберних (5,6 мм) і крупнокаліберних (7,62 мм для гвинтівок і 7,62-9,65 мм для пістолетів) гвинтівок і пістолетів кулею. Поділяється на стрільбу з пістолета, гвинтівки, стрільбу з гвинтівки по рухомій мішені. В олімпійську програму зі стрільби з гвинтівки входять 5 вправ.