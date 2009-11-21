Динамо трощить Шахтар

17:08, 21 листопада 2009
Спорт
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... а Ворскла і Таврія не дають зламати гру

Закінчилися перші матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0  (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

... а завтра тур завершуватимуть (набрані очки):

Чорноморець (8) - Металург З (14)

Кривбас (7) - Карпати (17)

Іллічівець (14) - Дніпро (21)

 

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