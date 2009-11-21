Динамо трощить Шахтар

... а Ворскла і Таврія не дають зламати гру

Закінчилися перші матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61) Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3) Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89) Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1) Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80) ... а завтра тур завершуватимуть (набрані очки): Чорноморець (8) - Металург З (14) Кривбас (7) - Карпати (17) Іллічівець (14) - Дніпро (21)

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