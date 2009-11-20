У справі про договірні футбольні матчі заарештовано 17 осіб

Німецька прокуратура розслідує справу про проведення в європейських країнах близько 200 договірних футбольних матчів.

За словами представника прокуратури, щонайменше три з цих матчів були зіграні в Лізі чемпіонів і ще 12 - в Європейській лізі, передає Бі-Бі-Сі.

Представник UEFA Петер ЛЕМАХЕР вже назвав цю заяву найбільшим скандалом в історії європейського футболу. Розслідування проводиться за підтримки Європейського футбольного союзу.

У четвер поліцейські провели близько 50 рейдів в Німеччині, Великій Британії, Швейцарії та Австрії, здійснивши 17 арештів і конфіскувавши більш як 1 млн. євро готівки.

Всі матчі, з приводу яких ведеться розслідування, були зіграні минулого року в Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговині, Угорщині, Німеччині, Словенії, Туреччині, Хорватії та Швейцарії. Проте представники прокуратури не уточнили, це кваліфікаційні чи групові матчі.

За даними слідства, члени кримінального угруповання підкуповували гравців, тренерів, суддів і представників місцевої влади, домовляючись про результати майбутніх матчів і роблячи ставки в букмекерських конторах.