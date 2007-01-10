Букмекери приймають ставки на заміну Моурінью в Челсі

Британська букмекерська контора William Hill почала прийом ставок на те, що з лондонського "Челсі" після закінчення сезону піде головний тренер - португалець Жозе Моурінью. Ставки на те, що перед початком наступного сезону до клубу Романа Абрамовича прийде новий наставник, приймаються з розрахунку 9 до 4.

При цьому шанси на те, що Моурінью залишиться на чолі "Челсі", розцінюються як 1 до 3, тобто букмекери вважають, що португалець скоріше залишиться, ніж піде. У тому разі, якщо посада головного тренера "Челсі" після закінчення сезону стане вакантною, то найбільш вірогідним кандидатом на заміну Моурінью букмекери бачать нинішнього наставника збірної Росії голландця Гууса Хіддінка.

Ставки на те, що саме Хіддінк посяде місце наставника "Челсі", приймаються з розрахунку 11 до 8. Цікаво, що ще минулого сезону William Hill приймав ставки на Хіддінка з розрахунку 20 до 1, а кілька осіб навіть зробили ставки на невеликі суми.

Що до інших кандидатів на заміну Моурінью, то, на думку букмекерів, це Свен-Йоран Ерікссон (4 до 1), один з англійських тренерів (6 до 1), Франк Райкаард (9 до 1), Фабіо Капелло (12 до 1), Поль ле Гуен (14 до 1), Арсен Венгер (20 до 1), Алекс Фергюсон (33 до 1).

Лента.ру