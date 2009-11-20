Збірній України потрібен Блохін?

Заслужений тренер України Анатолій Заяєв звернувся до президента Федерації футболу України Григорія Суркіса відправити у відставку з посади головного тренера збірної України Олексія Михайличенка, і призначити на його місце Олега Блохіна.

"Я озвучу свою позицію: збірній України потрібні зміни на самому верху - на тренерському містку. Я не хочу у всьому звинувачувати лише Олексія Михайличенка, однак я не побачив з його боку нічого такого, за рахунок чого ми могли б вийти на чемпіонат світу, хоча обігравати Грецію, наша команда була попросту зобов`язана.

Збірній України потрібний Олег Блохін. І я звертаюся особисто до президента ФФУ Григорія Суркіса із проханням подумати над його поверненням у національну команду країни.

У нього є авторитет, він злий у гарному розумінні цього слова, ще цілком молодий і він голодний до перемог. Саме Олег Блохін повинен готувати футболістів до домашнього Євро-2012, цитує Заяєва "Наш Век".

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