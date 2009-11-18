Закінчився матч Словенія - Росія

Закінчився матч-відповідь плей-офф ЧС-2010 між збірними Словенії і Росії

Словенія - Росія 1:0 (Дедич 44).

Рахунок першого матчу - 1:2. За наслідками двох ігор до фіналу ЧС проходить Словенія.

Португалія, як і в першому матчі, виграла у Боснії і Герцеговини 1:0 (Майрелеш 56) на її полі.

Ірландія і Франція визначили фіналіста ЧС в екстра-таймі: вигравши перший матч 1:0 і вирвавши нічию в другому 1:1 (Галлас 103 - Кін 32), до ПАР їде Франція.