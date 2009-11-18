Закінчився матч Україна - Греція

Наступний чемпіонат світу - в 2014 році

Закінчився матч відповідь плей-офф ЧС-2010 між збірними України і Греції Україна - Греція 0:1 (Салпінгідіс 31). Перший матч закінчився 0:0 За результатом екстра-матчу африканської зони Алжир - Єгипет до ПАР їде Алжир - 1:0. Матчі європейської зони: Боснія і Герцеговина - Португалія (перший матч 0:1), Словенія - Росія (1:2), Франція - Ірландія (1:0), - розпочалися кілька хвилин тому. Наступний чемпіонат світу відбудеться 2014 р. в Бразилії.

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