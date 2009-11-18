Зіграно перший тайм у матчі Україна - Греція

20:50, 18 листопада 2009
Спорт
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Сьогодні день матчей у відповідь плей-офф

Закінчився перший тайм у матчі плей-офф ЧС-2010 між збірними України і Греції

Україна - Греція 0:1 (Салпінгідіс 31). Перший матч закінчився 0:0

В екстра-матчі африканської зони Алжир - Єгипет іде другий тайм, попереду Алжир - 1:0.

Матчі європейської зони: Боснія і Герцеговина - Португалія (перший матч 0:1), Словенія - Росія (1:2), Франція - Ірландія (1:0), - почнуться за годину.

 

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