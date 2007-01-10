Футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО може повернутися до київського «Динамо».

Як повідомляє інтернет-видання «СпортОбоз» з посиланням на іспанське інформагентство АS, президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор СУРКІС готовий витратити на повернення А.ШЕВЧЕНКА в команду 45 мільйонів євро.

Як відзначає видання, сам І.СУРКІС поки що цю інформацію не підтвердив, хоча раніше висловлював бажання повернути колишнього форварда до рідного клубу.

Як стало відомо «Спорт-обозу» з неофіційних джерел, А.ШЕВЧЕНКО справді може повернутися до "Динамо", але не зараз, а через декілька років, і вже не гравцем, а як акціонер клубу.