Янукович після матчу Україна-Греція піде звіряти папірці з кишень

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що сьогодні в Донецьку в матчі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року збірна України «має всі шанси перемогти» збірну Греції.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Горлівці Донецької області. «Можу однозначно сказати, що Україна має всі шанси перемогти і вірю в нашу перемогу», - сказав В. ЯНУКОВИЧ. Він не став прогнозувати результат цього матчу, але поділився деякими своїми прикметами уболівальника, які йому властиві перед футбольною грою. «Я завжди загадую рахунок, пишу на папірчику, кладу в кишеню і нікому не показую, - пояснив В. ЯНУКОВИЧ, вказуючи на нагрудну кишеню, - А потім... є свої прикмети. У мене є друзі, з якими ми потім, як говориться, звіряємо точку зору. І є старі традиції». На зустрічне запитання про те, в чому ці традиції полягають, лідер Партії регіонів розповів: «Потім когось караємо, когось заохочуємо», додавши, що «караємо – повним фужером, але це в тому випадку, якщо переможуть». На уточнення журналіста: «А заохочуєте двома келихами?», відповів: «Ні. Час такий, що вже, як то кажуть, не до п`янок».