Деяким уболівальникам перед матчем Україна–Греція зміряють температуру

Сьогодні на стадіоні «Донбас Арена» у Донецьку, перед матчем плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року між збірними командами України і Греції, кожному уболівальнику видадуть марлеву медичну маску.

Як повідомили в Медіа-центрі «Донбас Арени» з посиланням на керівника медичної служби стадіону Ігоря ЧЕБАНОВА, це буде зроблено для безпеки глядачів в умовах складної епідемічної ситуації щодо грипу і ГРВІ.

За словами І.ЧЕБАНОВА, службам арени виділено понад 35 тис. марлевих масок. «Маски видаватимуться уболівальникам на всіх входах», - сказав І.ЧЕБАНОВ. При цьому він уточнив, що масками будуть забезпечені і всі працівники стадіону.

Він також додав, що медиками буде проведено вимірювання температури тіла всьому обслуговуючому персоналу арени, і вибірково - окремим уболівальникам.

«Виконувати свої обов`язки 18 листопада будуть тільки ті співробітники стадіону, чиє здоров`я не викличе у медиків ані найменших сумнівів», - підкреслив І.ЧЕБАНОВ.