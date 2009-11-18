П'яний російський фігурист вкрав авто у США

Російський фігурист Андрій Лутай вкрав машину в американському місті Лейк-Плесиді.

Спортсмен був затриманий у стані алкогольного сп`яніння, повідомляє агенція АР.

Автомобіль був викрадений ввечері в неділю з автосервісу, працівник якого і повідомив про подію в поліцію. Сержант Керол Хейс розповів, що 23-річний фігурист був затриманий поліцією через кілька хвилин.

Спортсмен обвинувачується в крадіжці в особливо великих розмірах, незаконному володінні краденим майном, несанкціонованому використанні викраденого і керуванні автомобілем в стані алкогольного сп`яніння.

Лутай знаходиться у в`язниці округу Ессекс. Спортсмен може бути звільнений під заставу в сто тисяч доларів.

Адвокат Лутая заявив, що в нього є "серйозні сумніви" в обвинуваченні у керуванні авто в стані алкогольного сп`яніння, однак уточнювати деталі не став.

У неділю в Лейк-Плесиді завершилися змагання "Скейт Америка", на яких Лутай зайняв десяте місце з дванадцяти.

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