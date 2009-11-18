Порядок на матчі з Грецією оцінять 12 представників УЄФА

На футбольному матчі збірних України і Греції в Донецьку забезпечення громадського порядку оцінюватимуть 12 представників УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, до Донецька прибули 12 представників УЄФА, основними обов`язками яких буде перевірка безпеки і забезпечення громадського правопорядку під час матчу.

«Нас контролюватиме комісія УЄФА з безпеки, контролюватиме охорону правопорядку на усіх рівнях. Для нас це дуже серйозний іспит», - сказав мер. При цьому він додав, що «це перевірка у рамках матчу, але з прицілом на Євро-2012 за завданням комітету, стосується забезпечення громадського порядку і безпеки під час проведення знакових матчів».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада у Донецьку правопорядок під час футбольного матчу збірних команд України і Греції забезпечуватимуть 400 працівників міліції.

В обласному УВС зазначили, що під пильною увагою міліції опиниться не тільки стадіон «Донбас Арена», а й територія усього міста.

«Для патрулювання вулиць залучені спецпідрозділи «Беркут», «Титан» і «Грифон». Головне завдання – забезпечити безпеку фанів і громадський порядок», - підкреслили в УВС.

Довідка УНІАН. Футбольний матч між збірними командами України і Греції відбудеться 18 листопада (початок о 20.00) у Донецьку, на стадіоні «Донбас-Арена». Це буде матч у відповідь. Поєдинок команд, який відбувся 14 листопада у Греції, закінчився з рахунком 0:0. Нинішній переможець матчу плей-офф кваліфікації дістане можливість взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу-2010, який проводитиметься в ПАР.