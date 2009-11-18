Автори реконструкції стадіону "Металіст" заслужили Державну премію

Авторів проекту реконструкції харківського обласного спортивного комплексу «Металіст», який готують до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, висунуть на здобуття Державної премії України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Володимира БАБАЄВА.

«Наступного року, згідно з нормами чинного законодавства, ми плануємо висунути колектив авторів проекту реконструкції ОСК «Металіст» на здобуття Державної премії в галузі архітектури та будівництва», - сказав В.БАБАЄВ.

Він висловив упевненість, що «ця премія буде заслужено надана всьому творчому колективу, який займався реконструкцією нашого стадіону».

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття стадіону «Металіст» відбудеться 5 грудня 2009 року, на багато місяців раніше запланованого терміну.