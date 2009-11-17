Збірну Греції налякав «свинячий» грип

Національна збірна Греції з футболу 16 листопада прибула до Донецька, де у середу зіграє матч у відповідь плей-офф ЧС-2010 проти збірної України.

У зв`язку з епідемією грипу в Україні, всі без виключення представники грецької команди виходили з аеропорту в марлевих масках і відмовлялися від спілкування з журналістами.

Після першого матчу в Афінах головний тренер збірної Греції Отто Рехагель викликав у команду двох новачків - захисників Георгіоса Цавеласа і Георгіоса Паніоніоса з "Олімпіакоса".

Нагадаємо, перший матч плей-офф за право брати участь у фінальній стадії чемпіонату світу з футболу 2010 року в ПАР між Грецією і Україною завершився нульовою нічиєю.

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