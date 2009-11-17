З якою схемою Михайличенко піде на греків

У понеділок, 16 листопада, на тренувальній базі ФК «Динамо» в Кончі-Заспі національна збірна України, напередодні матчу-відповіді плей-офф ЧС-2010 проти команди Греції, влаштувала для представників вітчизняних та зарубіжних ЗМІ традиційний день відкритих дверей, інформує прес-служба ФФУ.

− Часу для підготовки до матчу-відповідь обмаль, − говорить головний тренер «синьо-жовтих» Олексій Михайличенко, − тож футболісти в основному працюють над відновленням своїх кондицій. Новин небагато. Команду залишив Григорій Ярмаш − у нього кілька днів трималася висока температура внаслідок інфекції. Тож ми вирішили, аби він проходив лікування поза розташуванням збірної. Кілька гравців отримали в Афінах мікротравми. Зокрема, сьогодні за індивідуальною програмою тренуватиметься Ярослав Ракицький, однак до гри у середу він буде готовий. Решта ж почуваються добре.

Українці планують також ще раз, але вже на підставі першого поєдинку, переглянути сильні та слабкі сторони суперника, і спробують спрогнозувати його тактику в поєдинку на «Донбас Арені». «Якщо аналізувати поєдинки збірної Греції з того часу, як її очолив Рехагель, можна зробити висновок, що вона грає практично в одному й тому ж ключі. − стверджує Михайличенко. − Елліни роблять ставку на наднадійну оборону і шукають свій шанс або в контратаках, або після стандартних положень. Така схема цілком має право на існування, а нам доведеться шукати цьому протидію. Ми повинні, з одного боку, позбавити греків можливості проводити гострі випади, а, з іншого, зіграти агресивно та різноманітно в атаці».

Відповідаючи на запитання щодо імовірних преміальних за вихід до фінальної частини ЧС-2010, Олексій Михайличенко зазначив наступне: «Відповідна сума була зафіксована ще до початку відбірного циклу. Система преміювання розписана чітко, і виконується в повному обсязі, тож жодної проблеми не бачу. Футболісти давно знають розмір винагороди, і я не вважаю за потрібне акцентувати на цьому увагу».

Одразу після гри в Афінах головний тренер нашої команди заявив, що шанси на успіх в обох команд однакові. Не змінив він цієї думки і через два дні: «Мені хотілося б думати, що після гри на виїзді ми стали ближчими до ПАР. Однак шанси залишаються рівними − 50 на 50. І у цьому зв’язку нам конче необхідна підтримка вболівальників. Тиск наших прихильників на греків не буде визначальним, але може стати одним з чинників нашої перемоги».

У трьох попередніх спробах пробитися до фінального турніру ЧС або ЧЄ Україна неодмінно грала на своєму полі внічию, і кожен раз залишалася за бортом поїздки на світові чи континентальні форуми. «Це вже історія, − розмірковує Михайличенко. − Так, в нас є відповідний досвід, і його потрібно враховувати. Але ми дивимося вперед, а не озираємося назад. Зрештою, все рано чи пізно має властивість закінчуватися. І ми сподіваємося перервати серію невдач у стикових поєдинках вже найближчої середи».