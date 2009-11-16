У ДТП загинув призер Олімпіади-2000 боксер Андрій Федчук

Український боксер Андрій ФЕДЧУК, який завоював бронзову медаль Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, загинув в дорожньо-транспортній події.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Подробиці інциденту не повідомляються, відомо лише, що боксер загинув у неділю, 15 листопада, близько 21.00.

Похорон 29-річного спортсмена відбудеться в середу, 18 листопада.

За інформацією сайту ФБУ, А.ФЕДЧУК у 1998 році став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів. На Олімпіаді-2000 він виграв бронзу у ваговій категорії до 81 кілограма. У тій самій вазі А.ФЕДЧУК став бронзовим призером чемпіонату Європи 2004 року. На Олімпіаді-2004 в Афінах український боксер посів дев`яте місце. Був нагороджений орденом "За мужність".