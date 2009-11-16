Шева: ми могли, але не перемогли

Національна команда України могла перемогти збірну Греції у першому матчі за вихід на чемпіонат світу.

Про це заявив нападник і капітан команди Олексія Михайличенка Андрій Шевченко.

"Ми могли, але не перемогли. Тому треба задовольнитися досягнутим і працювати над помилками. Не треба переоцінювати суперника, але не варто і забувати, що команда Рехагеля завжди бореться до останнього", - сказав футболіст в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине".

"Я не вперше грав у Греції проти збірної цієї країни, і маю зазначити, що цей поєдинок, які і всі попередні, виявився досить складним. Підсумок зустрічі вважаю, швидше, позитивним. Але з більшою впевненістю казати про це можна буде після матчу-відповіді, який ми проведемо на своєму полі", - наголосив форвард "Динамо".

На думку нападника, у Афінах гру ускладнило погане поле. "Якість газону, відверто кажучи, не порадувала. Однак, у нас було кілька шансів, але не склалося з реалізацією. Це вже історія. Виправити свої помилки ми намагатимемось у Донецьку, де збереться 50 тисяч відданих вболівальників. Впевнений, що їх підтримка допоможе нам забити доленосний гол, який відкриє шлях на фінальну частину чемпіонату світу.

"Ми солідно зіграли у захисті, не припустившись жодної грубої помилки. Не менше добрих слів заслуговує голкіпер", - сказав Шевченко.

Як вважає спортсмен, українці непогано контролювали м`яч та позбавили греків оперативного простору, необхідного для створення серйозних загроз воротам П`ятова. "Окрім декількох стандартних положень і сумбурних навісів, вони нічим не запам`яталися".

За словами нападника збірної України, після матчу Олексій Михайличенко підкреслив, що команда вперше у стикових матчах не пропустила на виїзді.

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