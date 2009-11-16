Збірна України з футболу запрошує в гості
08:53, 16 листопада 2009Спорт
2018
...журналістів у масках
У понеділок, 16 листопада, напередодні матчу-відповіді із Грецією на тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі збірна України проведе день відкритих дверей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, прес-конференція наставника «синьо-жовтих» Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА розпочнеться о 16:30.
По тому журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та протягом перших 15-ти хвилин спостерігати за тренуванням команди.
Прес-служба нагадує, що вхід представників ЗМІ на територію бази дозволятиметься лише за умови наявності марлевої пов’язки.
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