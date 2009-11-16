Швейцарія вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу

Збірна Швейцарії з футболу вперше в історії здобула звання чемпіона світу, вигравши золоті медалі першості планети для футболістів не старше 17 років.

У фінальному матчі чемпіонату, який проходив у Нігерії, швейцарці з рахунком 1:0 перемогли господарів поля. На 63-й хвилині Харіс Сеферович головою замкнув подачу з кутового і забив свій п`ятий гол на турнірі, розділивши лаври кращого бомбардира чемпіонату.

Швейцарія вперше брала участь у чемпіонаті світу для 17-річних - і одразу тріумф. А Нігерія втратила шанс стати найуспішнішою збірною в цій віковій категорії: як і бразильці, африканці тричі брали золото (1985, 1993, 2007).

Раніше бронзовим призером юнацького чемпіонату світу стала збірна Іспанії, яка з рахунком 1:0 переграла колумбійців.

РІА "Новости"