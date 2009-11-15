Міжнародний турнір з боксу відбудеться в Черкасах

20 листопада в Черкасах у Палаці спорту «Будівельник» відбудеться Міжнародний турнір із професіонального боксу, організований компанією братів Кличків «K2 East Promotions», міжнародним брендом Nemiroff та медіа-групою «Інтер».

У головному поєдинку інтерконтинентальний чемпіон WBA у середній вазі (до 72 кг) Автанділ ХУРЦИДЗЕ «Tornado» проведе захист титулу проти боксера з Узбекистану Куванича ТОЙГОНБАЄВА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор «K2 East Promotions» Олександр КРАСЮК, А.ХУРЦИДЗЕ - один із найяскравіших боксерів промоутерської компанії братів Кличків. У Черкасах на нього чекає четвертий захист титулу інтерконтинентального чемпіона WBA проти досвідченого боксера з Узбекистану К.ТОЙГОНБАЄВА. Зараз А.ХУРЦИДЗЕ посідає четверту сходинку рейтингу WBA, та здолавши ТОЙГОНБАЄВА, має шанс покращити свої позиції.

За словами О.КРАСЮКА, за 12 років професійної кар’єри К.ТОЙГОНБАЄВА виступав у Франції, Росії і США. Тепер на нього чекає перший двобій в Україні. Найвагомішим «трофеєм» К.ТОНГОНБАЄВА залишається Оба КАР – відомий боксер із Детройта, що боксував за титул Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBC, провів серйозні поєдинки з такими зірками боксу як Фелікс ТРИНІДАД, Айк КВОРТЕЙ та Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ. У травні 2002-го К.ТОЙГОНБАЄВ розгромив КАРРА, завдяки чому прославився на весь світ. Після цієї події він перемагав багато іменитих боксерів, досягав високих рейтингів і в Україні буде відстоювати свою перемогу.

Крім того, на турнірі відбудеться поєдинок екс-чемпіона світу в напівсередній вазі Юрія НУЖНЕНКА. Після двобою у Черкасах на Ю.НУЖНЕНКА чекає боротьба за титул Чемпіона Європи проти італійця Джанлуки БРАНКО.