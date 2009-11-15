Результати стикових матчів ЧС-2010

Закінчилися перші із стикових ігор за путівку на Чемпіонат світу - 2010 в європейській зоні

Росія - Словенія 2:1

Греція - Україна 0:0

Ірландія - Франція 0:1

Португалія - Боснія і Герцеговина 1:0

Матчі у відповідь відбудуться 18 листопада.

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп (Данія, Швейцарія, Словаччина, Німеччина, Іспанія, Англія, Сербія, Італія, Голландія) вийшли у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розігрують між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних. П`ять уже визначені: це ПАР (господар ЧС), Камерун, Нігерія, Кот-д’Івуар, Гана. Єгипет і Алжир набрали абсолютно рівні очки й голи (13, 9-4) тож тепер гратимуть додатковий матч на нейтральному полі 18 листопада.

Південна Америка буде представлена Бразилією, Чилі, Парагваєм, Аргентиною. Північна й Центральна - США, Мексикою, Гондурасом. Коста-Ріка й Уругвай розіграють 8-му путівку в стикових матчах, перший з яких Уругвай виграв сьогодні 0:1, а другий буде 18 листопада.

Від Азії й Океанії на ЧС-2010 їдуть Австралія, Японія, обидві Кореї, а також Нова Зеландія, яка перемогла 14 листопада в стиковому матчі Бахрейн.