Закінчився матч Греція - Україна

До зустрічі в Донецьку

Закінчився матч плей-офф Чемпіонату світу - 2010 між збірними Греції та України Греція - Україна 0:0 Матч-відповідь відбудеться в Донецьку 18 листопада. Нагадаймо, що раніше збірна Росії виграла у Словенії 2:1 (Білялетдинов, 40, 52 - Печник 88). Гра Ірландія - Франція щойно розпочалася, а Португалія та Боснія-Герцеговина в ці хвилини збираються вийти на поле.

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