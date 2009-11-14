Закінчився матч Греція - Україна
21:57, 14 листопада 2009Спорт
4438
До зустрічі в Донецьку
Закінчився матч плей-офф Чемпіонату світу - 2010 між збірними Греції та України
Греція - Україна 0:0
Матч-відповідь відбудеться в Донецьку 18 листопада.
Нагадаймо, що раніше збірна Росії виграла у Словенії 2:1 (Білялетдинов, 40, 52 - Печник 88).
Гра Ірландія - Франція щойно розпочалася, а Португалія та Боснія-Герцеговина в ці хвилини збираються вийти на поле.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter