Нападник львівських Карпат захворів на «свинячий» грип
08:39, 13 листопада 2009Спорт
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Зеньов не допоможе збірній Естонії U21
Нападник збірної Естонії Сергій Зеньов, який виступаэ за львівський клуб Карпати, захворів на грип і навіть був направлений до лікарні.
Зеньов мав допомогти збірній Естонії U21 у відбіркових іграх ЧЄ проти Вірменії і Туреччини, проте у відповідь на запрошення Естонського футбольного союзу тренери Карпат повідомили, що футболіст несподівано потрапив до лікарні.
"У Зеньова був виявлений свинячий грип, - повідомив прес-секретар футбольного союзу Міхкель Уйболехт. - Адже в Україні епідемія грипу. Насправді розрізнити форми грипу буває непросто, проте нас повідомили, що йдеться про новий грип".
Уйболехт не зміг сказати, чи залишив уже Зеньов стаціонар чи як і раніше потребує лікарняного догляду.
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