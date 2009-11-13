Нападник львівських Карпат захворів на «свинячий» грип

Нападник збірної Естонії Сергій Зеньов, який виступаэ за львівський клуб Карпати, захворів на грип і навіть був направлений до лікарні.

Зеньов мав допомогти збірній Естонії U21 у відбіркових іграх ЧЄ проти Вірменії і Туреччини, проте у відповідь на запрошення Естонського футбольного союзу тренери Карпат повідомили, що футболіст несподівано потрапив до лікарні.

"У Зеньова був виявлений свинячий грип, - повідомив прес-секретар футбольного союзу Міхкель Уйболехт. - Адже в Україні епідемія грипу. Насправді розрізнити форми грипу буває непросто, проте нас повідомили, що йдеться про новий грип".

Уйболехт не зміг сказати, чи залишив уже Зеньов стаціонар чи як і раніше потребує лікарняного догляду.

Football.ua