Під час Євро-2012 суди працюватимуть у посиленому режимі

В Україні під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році суди працюватимуть у посиленому режимі.

Розпорядженням (№ 1330-р від 11 листопада 2009 року), оприлюдненим на Урядовому порталі за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, схвалено Інтегровану концепцію забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Зокрема, згідно із Концепцією, Державна судова адміністрація (ДСА) має забезпечити чергування суддів із складу місцевих загальних судів у приймаючих містах, які будуть визначатися відповідальними за розгляд справ виключно стосовно футбольних уболівальників, які порушили правопорядок у зв’язку з проведенням матчів.

Крім того, ДСА має забезпечити проведення швидких судових розглядів.

Метою концепції визначено забезпечення безпеки і правопорядку на національному і регіональному рівні у зв’язку з підготовкою та проведенням чемпіонату, гарантуванням урядом України безпеки і забезпечення громадського порядку, створення дружньої атмосфери для всіх відвідувачів та уболівальників, щоб вони відчували себе гостинно та безпечно, як удома.

Концепція передбачає розроблення власниками (орендарями) стадіонів погоджених з регіональним центром безпеки та відповідними територіальними підрозділами МНС планів реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, зокрема ті, виникнення яких можливе внаслідок терористичного акту, найбільш імовірні для відповідного об’єкта, виходячи з прогнозованих даних та експертних оцінок, з розрахунками сил і засобів, які можуть залучатися до їх ліквідації.

Для забезпечення громадського порядку під час Євро-2012 правоохоронними та іншими державними органами вивчатиметься і використовуватиметься досвід роботи відповідних органів інших держав з підготовки та проведення спортивно-масових заходів, поглиблення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері. Для забезпечення громадського порядку залучатимуться приватні охоронні структури.

Крім того, пропонується також на законодавчому рівні закріпити використання систем відеоспостереження на стадіонах та за їх межами, а також удосконалити законодавство щодо обігу в Україні побутових піротехнічних виробів.

Концепція передбачає удосконалення законодавства для запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб на поле для гри, проявам расизму та неадекватної поведінки, зокрема з використанням транспарантів; запобігання незаконному продажу квитків на футбольні матчі Чемпіонату, зокрема визначення системи їх розподілу.

Пропонується також визначити межі прилеглої до стадіонів території, на яку поширюватиметься дія правил поведінки на стадіоні.

Згідно із Концепцією, на законодавчому рівні планується обмежити можливість відвідування чемпіонату особами, які вчиняють правопорушення під час таких заходів, а також запровадити міжнародний обміну інформацією про таких осіб. Пропонується також посилити відповідальність за правопорушення, вчинені під час та у зв’язку з проведенням футбольного матчу.